Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Tu es si jolie ce soir

Jean-Luc Piningre, Carlene Thompson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On se marie pour le meilleur et pour le pire. Deborah, jusque-là, n'a connu que le meilleur : une vie paisible dans une petite ville des Etats-Unis, deux enfants adorables, un mari aimant. Rien ne la préparait à la disparition brutale de celui-ci au lendemain de Noël. Absorbé par son travail et volontiers taiseux, Steve était aussi d'une fiabilité à toute épreuve. C'est du moins ce que pensait Deborah jusqu'à ce que le FBI frappe à sa porte et lui annonce que Steve pourrait être lié à une série de meurtres de femmes dans la région...

Par Jean-Luc Piningre, Carlene Thompson
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-Luc Piningre, Carlene Thompson

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tu es si jolie ce soir par Jean-Luc Piningre, Carlene Thompson

Commenter ce livre

 

Tu es si jolie ce soir

Carlene Thompson trad. Jean-Luc Piningre

Paru le 05/02/2026

448 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073140067
9782073140067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.