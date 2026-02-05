Tu es si jolie ce soir

On se marie pour le meilleur et pour le pire. Deborah, jusque-là, n'a connu que le meilleur : une vie paisible dans une petite ville des Etats-Unis, deux enfants adorables, un mari aimant. Rien ne la préparait à la disparition brutale de celui-ci au lendemain de Noël. Absorbé par son travail et volontiers taiseux, Steve était aussi d'une fiabilité à toute épreuve. C'est du moins ce que pensait Deborah jusqu'à ce que le FBI frappe à sa porte et lui annonce que Steve pourrait être lié à une série de meurtres de femmes dans la région...