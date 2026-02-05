Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les chaînes de Markov

Noham Selcer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'est étonnant, de vivre avec une personne, de se réveiller chaque matin contre son corps chaud et endormi, d'être capable d'analyser sa personnalité, son histoire, l'ensemble de son être et d'émettre à ce sujet, au sujet de cet ensemble à côté duquel on se réveille chaque jour, un jugement purement négatif et vaguement haineux". Ezra, jeune professeur de mathématiques, devance les aléas de sa vie amoureuse en y appliquant la théorie des chaînes de Markov : un processus scientifique permettant de prévoir tout changement à partir de l'observation du présent. Alors que le couple qu'il forme avec Eve est fragilisé par leurs éducations et ambitions diamétralement opposées, Ezra tente d'anticiper leur futur et de prévenir la rupture. La logique mathématique pourra-t-elle éviter la dislocation de leur amour ?

Par Noham Selcer
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Noham Selcer

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les chaînes de Markov par Noham Selcer

Commenter ce livre

 

Les chaînes de Markov

Noham Selcer

Paru le 05/02/2026

320 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073133465
9782073133465
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.