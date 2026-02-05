Les chaînes de Markov

"C'est étonnant, de vivre avec une personne, de se réveiller chaque matin contre son corps chaud et endormi, d'être capable d'analyser sa personnalité, son histoire, l'ensemble de son être et d'émettre à ce sujet, au sujet de cet ensemble à côté duquel on se réveille chaque jour, un jugement purement négatif et vaguement haineux". Ezra, jeune professeur de mathématiques, devance les aléas de sa vie amoureuse en y appliquant la théorie des chaînes de Markov : un processus scientifique permettant de prévoir tout changement à partir de l'observation du présent. Alors que le couple qu'il forme avec Eve est fragilisé par leurs éducations et ambitions diamétralement opposées, Ezra tente d'anticiper leur futur et de prévenir la rupture. La logique mathématique pourra-t-elle éviter la dislocation de leur amour ?