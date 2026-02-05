Les contes de fées

Découvre l'univers magique de Ma petite collection J'habille mes amies. Un livre d'autocollants rempli de personnages célèbres de contes de fées ! Habille le Petit Chaperon Rouge, la Belle au bois dormant et son prince, Blanche-Neige, Cendrillon, et de nombreux autres personnages de contes et décore les différentes scènes grâce à plus de 150 autocollants de vêtements, d'accessoires, d'animaux et de fleurs. - Une collection d'autocollants bestseller, adorée des enfants - 10 pages d'autocollants dans chaque livre - 12 scène s à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Un format réduit à emmener partout avec soi - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 3 ans