#Beaux livres

Les contes de fées

Fiona Watt, Lizzie MacKay, Véronique Duran

ActuaLitté
Découvre l'univers magique de Ma petite collection J'habille mes amies. Un livre d'autocollants rempli de personnages célèbres de contes de fées ! Habille le Petit Chaperon Rouge, la Belle au bois dormant et son prince, Blanche-Neige, Cendrillon, et de nombreux autres personnages de contes et décore les différentes scènes grâce à plus de 150 autocollants de vêtements, d'accessoires, d'animaux et de fleurs. - Une collection d'autocollants bestseller, adorée des enfants - 10 pages d'autocollants dans chaque livre - 12 scène s à compléter et personnaliser - Des pages d'autocollants détachables pour une utilisation pratique - Un format réduit à emmener partout avec soi - Développe la créativité , la concentration et la motricité fine - Des heures de divertissement sans écran - Idéal pour les enfants dès 3 ans

Par Fiona Watt, Lizzie MacKay, Véronique Duran
Chez Usborne

|

Auteur

Fiona Watt, Lizzie MacKay, Véronique Duran

Editeur

Usborne

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Retrouver tous les articles sur Les contes de fées par Fiona Watt, Lizzie MacKay, Véronique Duran

Commenter ce livre

 

Les contes de fées

Fiona Watt, Lizzie MacKay trad. Véronique Duran

Paru le 05/02/2026

34 pages

Usborne

6,95 €

ActuaLitté
9781836067665
