Best-seller en Corée du Sud, Holy Boy est une plongée exaltante dans la face la plus sombre de l'obsession. Misery à la sauce K-pop pimentée ! AIMER N'AURA JAMAIS ETE AUSSI SANGLANT Sasaeng : fan de K-pop qui stalke ou viole la vie privée de son idole. Enlever Yosep leur semblait être la plus belle preuve d'amour. Pour quatre de ses admiratrices dévouées, un poster accroché au mur ne suffisait plus : elles le voulaient pour elles toutes seules. Et après tout, n'étaient-elles pas en train de lui rendre service, en le délivrant du fardeau de la célébrité ? Dans un manoir isolé, minées par la paranoïa et une réalité qui se fissure, ces femmes doivent bientôt recourir à des stratagèmes de plus en plus inquiétants pour conserver Yosep sous leur emprise. A mesure que l'auréole de leur "ange" se ternit, leur plan se délite. Elles devront se battre non seulement pour le garder... mais aussi pour préserver leur secret. Quoi qu'il en coûte. La perle noire de l'éditeur de Han Kang, prix Nobel de littérature 2024. Traduit du coréen par Cécilia Castelli et Bee-ah Lee