Dyorke, Virginie-Occidentale, 5 octobre 2008. Le cadavre d'un lycéen, Sean LaPierre, est retrouvé dans les eaux de Red Creek. Le shérif Darren Campbell et son adjoint Matt Crutchlow s'emparent de l'affaire, et c'est ainsi qu'Andrew Phillips, ancien camarade de classe de Sean, est appelé à témoigner. Adolescent introverti et passionné de cinéma, Andrew est incompris de sa famille, qui lui préfère son frère, Christopher, arrogant et forte tête. Quand le jeune Paul Ballantine disparaît à son tour, l'hypothèse d'un tueur en série se confirme. Et Andrew y voit enfin l'occasion de devenir populaire. Armé de sa caméra GoPro, il convainc d'autres lycéens de se joindre à la traque du monstre. Quitte à s'aventurer trop près des terres de celui que l'on surnomme l'ogre de Red Creek... Hommage vibrant aux films de found footage où le suspense le dispute à l'effroi, L'Ogre de Red Creek est un thriller implacable et glaçant, au dénouement aussi inattendu qu'inédit.