Le fantôme de Stockholm

Arnaud Ramsay

En 1912, le Japon s'ouvre au monde et Shizô Kanakuri, étudiant de 20 ans, rejoint la Suède en Transsibérien afin de participer aux Jeux de Stockholm. Le départ du marathon est donné sous une chaleur accablante, qui provoque la mort d'un coureur. Autour du trentième kilomètre, à bout de forces, Shizô vacille. Une maison apparaît comme une oasis. Une famille lui offre de l'eau, un lit. Il ne se réveille que le lendemain. De honte, il s'enfuit. Avant de disparaître... Le Fantôme de Stockholm est un roman où il y est question de kilomètres, d'honneur et de l'effacement de soi.

Par Arnaud Ramsay
Chez Les livres de la promenade

|

Auteur

Arnaud Ramsay

Editeur

Les livres de la promenade

Genre

XXe siècle

Le fantôme de Stockholm

Arnaud Ramsay

Paru le 12/03/2026

176 pages

Les livres de la promenade

17,50 €

9782488141086
