#Imaginaire

Strandling

James Brogden

La mer du Nord dévore peu à peu le village de Salwick. Les falaises s'érodent, les flots avalent les maisons. Celle de Megan Howatt, 19 ans, menace d'être engloutie à son tour. La jeune femme ne rêve que d'une chose : quitter ce monde trop étroit et partir loin de son père, noyé dans le chagrin et l'alcool depuis le décès de sa femme. Megan survit grâce à sa meilleure amie, Lou, et Kelpy, une énorme chienne qu'elle a recueillie dans les algues échouées, sept ans plus tôt. Mais une violente tempête ravage les terres et réveille des forces mystérieuses. Les villageois retrouvent leurs brebis égorgées et c'est bientôt au tour des humains d'être victimes d'une entité protéiforme et malveillante. Alors que le village tourne un regard accusateur vers Kelpy, Megan découvre la légende de l'île des Neuf Mères, qui semble liée à son destin et à celui de sa chienne. Un affrontement sans pitié entre créatures surnaturelles et pouvoirs venus du fond des âges va peu à peu ravager la communauté aussi démunie que désunie de Salwick...

Par James Brogden
Chez Maison Pop

|

Auteur

James Brogden

Editeur

Maison Pop

Genre

Terreur

Strandling

James Brogden trad. Cécile Chartres

Paru le 25/02/2026

304 pages

Maison Pop

19,95 €

9782488201506
© Notice établie par ORB
