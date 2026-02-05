Marilyn Monroe, féminisme et engagement #MeToo (avant #MeToo). Cet agenda italien où elle exprime en quelques mots et une biffure l'étendue de sa quête : I'm not M. M. " Je ne suis pas M. M. " Affirmant et niant, disant et taisant, approuvant et refusant cette identité imposée par le système. Double comme cette double initiale, M. M. , double et divisée, moitié Marilyn, moitié Norma Jeane, moitié Monroe et... moitié quoi ? Marilyn Monroe, cheveux blond platine, sourire éclatant, aux rôles iconiques et au destin tragique, est un mythe prodigieusement attachant. Mais que sait-on de Norma Jeane Baker, qui aimait tant lire, intelligente et drôle. Elle qui cherchait et craignait en même temps l'adrénaline des studios de tournage, qui existait plus intensément face aux caméras, et doutait d'elle en permanence. Née sous le signe des Gémeaux, double comme ces siamoises qui supportent toute leur vie l'encombrante présence de l'autre. Double et déchirée, la star rayonnante et l'actrice insatisfaite. Celle qui quêtait, de film en film, la reconnaissance du public, des critiques, est aussi une femme immensément moderne et engagée : elle créera sa propre société de production ; et dénoncera, des décennies avant le mouvement #MeToo, les hommes tyranniques, les injustices salariales et les abus d'Hollywood.