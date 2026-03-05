Rai Rai Rai Tome 1

Métro, UFO, dodo... et coloc alien au réveil ! Au cours d'une terrible guerre, les humains ont réussi à vaincre les aliens, mais ceux-ci ont laissé derrière eux certaines de leurs créatures... Sumire fait partie d'une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens les plus inoffensifs. Son morne quotidien est bouleversé quand des extraterrestres l'enlèvent et lui greffent un guerrier assoiffé de sang ! Quand elle est attaquée par un monstre géant en vadrouille, elle tente le tout pour le tout en abandonnant le contrôle au parasite ! Il balaie leur adversaire... et est sur le point de reprendre son plan d'extermination de l'humanité quand une guerrière anti-alien le décapite. De nouveau aux manettes, Sumire doit maintenant survivre en mode colocation corporelle interespèce ! Changer de vie, oui, perdre son humanité, non ! Dans cette comédie à la sauce science-fiction, gags et action s'enchaînent à un rythme endiablé. Acclamé dès sa sortie, Rai Rai Rai a été propulsé dans le top des titres les plus prometteurs du Japon !