Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Rai Rai Rai Tome 1

Yoshiaki, Kei Yoshiaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Métro, UFO, dodo... et coloc alien au réveil ! Au cours d'une terrible guerre, les humains ont réussi à vaincre les aliens, mais ceux-ci ont laissé derrière eux certaines de leurs créatures... Sumire fait partie d'une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens les plus inoffensifs. Son morne quotidien est bouleversé quand des extraterrestres l'enlèvent et lui greffent un guerrier assoiffé de sang ! Quand elle est attaquée par un monstre géant en vadrouille, elle tente le tout pour le tout en abandonnant le contrôle au parasite ! Il balaie leur adversaire... et est sur le point de reprendre son plan d'extermination de l'humanité quand une guerrière anti-alien le décapite. De nouveau aux manettes, Sumire doit maintenant survivre en mode colocation corporelle interespèce ! Changer de vie, oui, perdre son humanité, non ! Dans cette comédie à la sauce science-fiction, gags et action s'enchaînent à un rythme endiablé. Acclamé dès sa sortie, Rai Rai Rai a été propulsé dans le top des titres les plus prometteurs du Japon !

Par Yoshiaki, Kei Yoshiaki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Yoshiaki, Kei Yoshiaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rai Rai Rai Tome 1 par Yoshiaki, Kei Yoshiaki

Commenter ce livre

 

Rai Rai Rai Tome 1

Yoshiaki, Kei Yoshiaki trad. Sébastien Ludmann

Paru le 05/03/2026

190 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724316
9791032724316
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.