Saint-Soleil

Luce Perez-Tejedor

ActuaLitté
L'aventure du mouvement Saint-Soleil, qui a marqué l'histoire de la peinture haïtienne. Haïti, 1975. André Malraux arpente les hauteurs d'un morne reculé en surplomb de la baie de Port-au-Prince pour y rencontrer une communauté de paysans et d'artisans devenus peintres. Malraux est venu voir de ses propres yeux les toiles de Saint-Soleil, cette peinture à l'étrangeté miraculeuse inspirée du vaudou et qu'il décrit comme la plus saisissante du XXe siècle. Ce roman redonne vie à l'utopie belle et féconde que fut Saint-Soleil, à ce pan méconnu de l'histoire de l'art moderne né en réaction à la marchandisation outrancière de la peinture naïve haïtienne. Alors que la dictature des Duvalier sévit et que les conséquences de l'occupation américaine restent brûlantes, l'art brut de Saint-Soleil tentera d'échapper aux sirènes des dollars en ouvrant la voie à une pratique artistique décoloniale, émancipée de toute forme de domination.

Par Luce Perez-Tejedor
Chez Seuil

|

Auteur

Luce Perez-Tejedor

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

Saint-Soleil

Luce Perez-Tejedor

Paru le 06/03/2026

192 pages

Seuil

19,50 €

ActuaLitté
9782021603705
© Notice établie par ORB
