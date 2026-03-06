Inscription
#Polar

La Colline

Mathilde Beaussault

ActuaLitté
Un roman choral et viscéral qui mêle brutalité et grâce, par la lauréate du Grand Prix de littérature policière 2025 Un jour d'hiver, dans une cité de Rennes, un nouveau-né est découvert au fond d'un container à ordures. Vivant. Quelques étages plus haut, une jeune fille se vide de son sang. Elle s'appelle Monroe, elle a dix-sept ans. Dans cette chambre où sa mère l'a enfermée, Monroe revit les mois passés sur la colline, chez sa grand-mère Madeleine. Là-haut, le vent, le labeur et le silence façonnent les corps. Auprès de cette vieille femme solitaire aux mains guérisseuses, Monroe, enceinte, a découvert une paix inespérée. Et puis tout s'est écroulé. Monroe s'affaiblit, les policiers enquêtent, les soignants espèrent, les pompiers s'interrogent, la famille se désintègre : durant ces quelques heures d'une intensité foudroyante, chacun mesurera ce qu'il a perdu - ou sauvé - de son humanité. Née en Bretagne au début des années 1980, Mathilde Beaussault, fille d'agriculteurs, enseignante, a fait une entrée remarquée dans le monde de la littérature avec son premier roman Les Saules, un des 100 meilleurs livres de l'année 2025 selon le palmarès Lire Magazine, Grand Prix de littérature policière, Prix du jury du polar L'Humanité, Prix Louis-Guilloux.

Par Mathilde Beaussault
Chez Seuil

|

Auteur

Mathilde Beaussault

Editeur

Seuil

Genre

Romans noirs

La Colline

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

336 pages

Seuil

19,90 €

ActuaLitté
9782021602302
