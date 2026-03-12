Inscription
La maison vide

Laurent Mauvignier

En 1976, mon père a rouvert la maison qu'il avait reçue de sa mère, restée fermée pendant vingt ans. A l'intérieur : un piano, une commode au marbre ébréché, une Légion d'honneur, des photographies sur lesquelles un visage a été découpé aux ciseaux. Une maison peuplée de récits, où se croisent deux guerres mondiales, la vie rurale de la première moitié du vingtième siècle, mais aussi Marguerite, ma grand-mère, sa mère Marie-Ernestine, la mère de celle-ci, et tous les hommes qui ont gravité autour d'elles. Toutes et tous ont marqué la maison et ont été progressivement effacés. J'ai tenté de les ramener à la lumière pour comprendre ce qui a pu être leur histoire, et son ombre portée sur la nôtre. Denis Podalydès s'empare avec un talent inimitable de cette saga familiale virtuose et captivante.

Par Laurent Mauvignier
Chez Editions Gallimard

Laurent Mauvignier

Editions Gallimard

CD K7 Littérature

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 12/03/2026

752 pages

Editions Gallimard

26,90 €

9782073155252
