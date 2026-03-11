Inscription
#Essais

Le Chat du jardinier

Thomas Schlesser, Renaud Bertin Cordoliani

"La poésie, c'est le plus joli surnom que l'on donne à la vie". Une tempête vient de ravager l'arrière-pays provençal. Louis, jardinier hypersensible, ne parvient plus à faire face aux épreuves qui s'accumulent et plonge dans une souffrance muette. Il va alors faire la connaissance d'une femme extraordinaire. Thalie, professeure de français fraîchement retraitée, à la fantaisie solaire et communicative, va lui proposer un pacte : Louis soignera les oliviers et les lauriers-roses de son domaine voisin dévasté tandis qu'elle l'initiera aux pouvoirs de la poésie. De Sappho à Hugo et Rimbaud, de Pessoa à Neruda, un hymne aux mots des plus grands poètes, à l'amitié et à la vie. Interprétation humaine

Par Thomas Schlesser, Renaud Bertin Cordoliani
Chez Audiolib

Auteur

Thomas Schlesser, Renaud Bertin Cordoliani

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

1

Partages

Le Chat du jardinier

Thomas Schlesser, Renaud Bertin Cordoliani

Paru le 11/03/2026

384 pages

Audiolib

26,50 €

9791035422387
