Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La Dame aux Camélias

Alexandre (fils) Dumas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Armand Duval, jeune homme de bonne famille, s'éprend d'une courtisane à la mode, Marguerite Gautier. Mais cet amour est entravé par le père d'Armand, déterminé à sauvegarder l'honneur familial. Marguerite, déjà rongée par la maladie, accepte de se sacrifier... Dans ce roman autobiographique, la dame aux camélias devient une figure de rédemption, portée par un amour sincère. TOUT POUR COMPRENDRE : Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Histoire et genre de l'oeuvre - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR : Explications linéaires - L'opéra, un univers époustouflant - Dissertation et commentaire guidés - Contraction et essai - Termes d'analyse littéraire GROUPEMENT DE TEXTES : Les fleurs du mal de la prostitution.

Par Alexandre (fils) Dumas
Chez Flammarion

|

Auteur

Alexandre (fils) Dumas

Editeur

Flammarion

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Dame aux Camélias par Alexandre (fils) Dumas

Commenter ce livre

 

La Dame aux Camélias

Alexandre (fils) Dumas

Paru le 25/02/2026

320 pages

Flammarion

4,60 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080466938
9782080466938
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.