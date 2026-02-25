Armand Duval, jeune homme de bonne famille, s'éprend d'une courtisane à la mode, Marguerite Gautier. Mais cet amour est entravé par le père d'Armand, déterminé à sauvegarder l'honneur familial. Marguerite, déjà rongée par la maladie, accepte de se sacrifier... Dans ce roman autobiographique, la dame aux camélias devient une figure de rédemption, portée par un amour sincère. TOUT POUR COMPRENDRE : Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Histoire et genre de l'oeuvre - Structure et personnages - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR : Explications linéaires - L'opéra, un univers époustouflant - Dissertation et commentaire guidés - Contraction et essai - Termes d'analyse littéraire GROUPEMENT DE TEXTES : Les fleurs du mal de la prostitution.