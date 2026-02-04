Inscription
#Essais

Séville

Le Routard

ActuaLitté
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Des nuits flamenco du barrio Triana aux sublimes édifices du barrio de Santa Cruz - cathédrale, Giralda et Alcázar -, des processions de la Semaine sainte aux longues soirées tapas de l'Alameda de Hércules, la capitale de l'Andalousie s'anime, festoie et ne dort pas : Séville vit ! Dans Le Routard Séville, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (se lancer dans une tournée des bars à tapas, faire ses emplettes au mercado de Feria), des visites (flâner dans l'Alcázar et ses splendides jardins ou se perdre dans les ruelles médiévales du quartier de Santa Cruz), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 5 cartes et un plan détachable de Séville avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Séville hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Espagne - Andalousie

ActuaLitté
9782017356523
