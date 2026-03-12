Inscription
#Essais

Le guide du collectionneur auto

La Vie de l'auto

Le guide du collectionneur auto est une inestimable mine d'informations. Il rend plus facile la vie de l'amateur de voitures anciennes et permet au néophyte de découvrir un monde passionnant. Qu'il s'agisse d'acheter une voiture, de la remettre en état, de refaire un circuit électrique, de trouver une assurance, de passer le contrôle technique, d'éviter les pièges de la réglementation, de compléter sa documentation, ou bien encore de chercher un club, un musée et de connaître les principaux évènements de l'année, les réponses sont dans ces pages remises à jour chaque année.

Par La Vie de l'auto
Chez LVA (La Vie de l'Auto Editions)

|

Auteur

La Vie de l'auto

Editeur

LVA (La Vie de l'Auto Editions)

Genre

Marques et modèles automobiles

Le guide du collectionneur auto

La Vie de l'auto

Paru le 12/03/2026

287 pages

LVA (La Vie de l'Auto Editions)

21,00 €

9782900246221
© Notice établie par ORB
