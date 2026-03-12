Le guide du collectionneur auto est une inestimable mine d'informations. Il rend plus facile la vie de l'amateur de voitures anciennes et permet au néophyte de découvrir un monde passionnant. Qu'il s'agisse d'acheter une voiture, de la remettre en état, de refaire un circuit électrique, de trouver une assurance, de passer le contrôle technique, d'éviter les pièges de la réglementation, de compléter sa documentation, ou bien encore de chercher un club, un musée et de connaître les principaux évènements de l'année, les réponses sont dans ces pages remises à jour chaque année.