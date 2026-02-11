40 manteaux et un bouton

Eté 1942. Quarante enfants juifs débarquent à la gare de Nonantola, dans la province de Modène. Ils ont fui l'Allemagne nazie grâce à une organisation d'entraide. Accueillis dans une vaste propriété, la villa Emma, ces jeunes déracinés se lient d'amitié et se créent un monde moins menaçant que la réalité. Natan est l'un d'eux. Rongé par le souvenir de son père arrêté une nuit d'hiver, de sa mère et son jeune frère qu'il a dû abandonner à Berlin, il ne parvient pas à renoncer à sa méfiance. Pourtant, ici, il n'y a ni étoiles jaunes ni ghetto ni rafles. C'est un lieu où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais le 8 septembre 1943, les troupes nazies atteignent Nonantola, et les occupants de la villa Emma doivent fuir à nouveau. Cette fois, ils ne sont plus seuls : un village entier est prêt à se battre pour eux. Inspiré de faits réels, ce roman montre que l'entraide permet de dissiper les ténèbres des heures les plus sombres. Marc Rauscher, librairie Majuscule-Birmann (Thonon-les-Bains), Page des libraires. Traduit de l'italien par Romane Lafore.