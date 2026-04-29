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La prof

Freida McFadden

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Chaque matin, Eve et son mari, Nate, partent ensemble au lycée où elle enseigne les mathématiques et lui l'anglais. Une vie parfaite, réglée comme du papier à musique. Pourtant, l'établissement a récemment été secoué par un scandale. Un professeur a été licencié parce qu'il aurait eu une liaison avec l'une de ses élèves, Addie. Et cette année, elle se retrouve dans la classe d'Eve et dans celle de son charmant mari. Comme tout le monde, Eve sait que l'on ne peut pas faire confiance à la jeune fille. Mais quand la prof commence à comprendre qui est véritablement Addie, il est peut-être déjà trop tard...

Par Freida McFadden
Chez J'ai lu

|

Auteur

Freida McFadden

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 29/04/2026

480 pages

J'ai lu

8,80 €

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