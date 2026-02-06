Lotta sait tout faire

Lotta a presque cinq ans, maintenant. Elle est grande, désormais, et sait tout faire (enfin, plus ou moins). Elle s'habille toute seule, va acheter des bonbons toute seule, et est toujours prête à aider madame Berg, sa voisine âgée d'une grande patience, dans ses petits travaux quotidiens. Lotta sait slalomer et faire du vélo (même si elle n'en a pas encore). Elle est très douée pour résoudre les problèmes les plus terribles – tels que la disparition des sapins de Noël ou une grave pénurie de bonbons – trouvant toujours des idées aussi curieuses qu'amusantes. Mais par-dessus tout, Lo­tta sait se faire aimer de tous et transforme chaque jour en fête. Sorti de la plume de l'impertinente Astrid Lindgren, un petit hymne à la liberté de l'enfance dans trois nouvelles aventures quotidiennes enjouées, tendres et fantaisistes. Des récits illuminés par les irrésistibles illustrations pleines de vivacité de Beatrice Alemagna.