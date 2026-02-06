Lotta sait tout faire

Lotta a presque cinq ans, maintenant. Elle est grande, désormais, et sait tout faire (enfin, plus ou moins). Elle s'habille toute seule, va acheter des bonbons toute seule, et est toujours prête à aider madame Berg, sa voisine âgée d'une grande patience, dans ses petits travaux quotidiens. Lotta sait slalomer et faire du vélo (même si elle n'en a pas encore). Elle est très douée pour résoudre les problèmes les plus terribles – tels que la disparition des sapins de Noël ou une grave pénurie de bonbons – trouvant toujours des idées aussi curieuses qu'amusantes. Mais par-dessus tout, Lotta sait se faire aimer de tous et transforme chaque jour en fête. Sorti de la plume de l'impertinente Astrid Lindgren, un petit hymne à la liberté de l'enfance dans trois nouvelles aventures quotidiennes enjouées, tendres et fantaisistes. Des récits illuminés par les irrésistibles illustrations pleines de vivacité de Beatrice Alemagna.
Par
Astrid Lindgren, Beatrice Alemagna, Aude Pasquier Chez
Versant Sud
Commenter ce livre