Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

EPS & Projection dans le métier

Jacques Brouleau, Pierre-Philippe Bureau, Cédric Faure

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez le nouvel ouvrage L3 pour préparer l'oral " Seconde épreuve d'admission - EPS et Projection dans le métier" du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE). Conforme programme 2025. Dans l'ouvrage : - Exemples de questions d'entretien et leurs corrigés. - Toutes les connaissances indispensables. - Méthodologie et conseils. Points forts : - Toutes les connaissances en EPS et Système éducatif. - Culture sportive, culture corporelle, culture citoyenne. - APSA (activité physique, sportive ou artistique). - Développement de l'enfant. - Valeurs de la République. - Des méthodes pour préparer l'oral. - Des conseils pour réussir l'entretien.

Par Jacques Brouleau, Pierre-Philippe Bureau, Cédric Faure
Chez Nathan

|

Auteur

Jacques Brouleau, Pierre-Philippe Bureau, Cédric Faure

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur EPS & Projection dans le métier par Jacques Brouleau, Pierre-Philippe Bureau, Cédric Faure

Commenter ce livre

 

EPS & Projection dans le métier

Jacques Brouleau, Pierre-Philippe Bureau, Cédric Faure

Paru le 26/02/2026

224 pages

Nathan

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095061326
9782095061326
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.