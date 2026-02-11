Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Hildur

Satu Rämö

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un nouveau duo d'enquêteurs en Islande que vont adorer tous les lecteurs de polar. Une série best-seller dans toute l'Europe ! Vingt-cinq ans après la disparition non-élucidée de ses jeunes soeurs Rosa et Björk, Hildur Rúnarsdóttir vit toujours à Ísafjörður, en Islande, où elle est inspecteur de police. Depuis cet événement traumatisant, elle surfe dans les eaux glacées des côtes islandaises pour tenter d'oublier. Après quelques années passées dans l'unité des enfants disparus de Reykjavik, la jeune femme est en poste dans le petit commissariat de cette région désolée des Fjords de l'Ouest. Elle accueille bientôt un stagiaire finlandais, Jakob Johanson, qui lui-même porte les stigmates d'une vie personnelle compliquée. A peine apprennent-ils à se connaître qu'ils sont amenés à enquêter sur une avalanche qui a causé la mort d'un pédophile, et Hildur ne peut s'empêcher d'espérer trouver un lien avec la disparition de ses petites soeurs... Traduit du finnois par Aleksi Moine

Par Satu Rämö
Chez Editions de la Loupe

|

Auteur

Satu Rämö

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hildur par Satu Rämö

Commenter ce livre

 

Hildur

Satu Rämö trad. Aleksi Moine

Paru le 11/02/2026

672 pages

Editions de la Loupe

26,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382993385
9782382993385
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Freida McFadden transforme le top des ventes en résidence secondaire permanente
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.