#Roman francophone

Orgueil et préjugés

Jane Austen

Drôle et romanesque, le chef d'oeuvre de Jane Austen reste tout simplement incontournable. Pour les Anglaises du XIXe siècle, hors du mariage, point de salut ! Romanesques en diable, les démêlés de la caustique Elizabeth Bennett et du vaniteux Mr Darcy n'ont pas pris une ride ! Mais, il faut parfois savoir renoncer à son orgueil. Et accepter la tombée des masques pour voir clair dans la nuit. Un classique universel, drôle et émouvant. " La plus grande femme écrivain que nous ayons". Virginia Woolf

Par Jane Austen
Chez 10/18

|

Auteur

Jane Austen

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Orgueil et préjugés

Jane Austen trad. Françoise du Sorbier

Paru le 19/02/2026

504 pages

10/18

8,30 €

9782264087058
