Orgueil et préjugés

Drôle et romanesque, le chef d'oeuvre de Jane Austen reste tout simplement incontournable. Pour les Anglaises du XIXe siècle, hors du mariage, point de salut ! Romanesques en diable, les démêlés de la caustique Elizabeth Bennett et du vaniteux Mr Darcy n'ont pas pris une ride ! Mais, il faut parfois savoir renoncer à son orgueil. Et accepter la tombée des masques pour voir clair dans la nuit. Un classique universel, drôle et émouvant. " La plus grande femme écrivain que nous ayons". Virginia Woolf