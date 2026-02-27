Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Comics

Exquisite Corpses Tome 2

James Tynion, Michael Walsh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis 250 ans, les 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord se partagent le contrôle du pays à l'insu de tous. Tous les 5 ans, le soir d'Halloween, elles se réunissent, désignent une petite bourgade américaine, recrutent 12 tueurs à tendance psychopathe, et organisent un grand tournoi au terme duquel sera désignée la nouvelle famille dominante. Bienvenue dans l'arène d'Oak Valley où débute la nouvelle édition de ce jeu de massacre hors norme baptisé EXQUISITE CORPSES ! James TYNION IV (THE NICE HOUSE ON THE LAKE) et Michael WALSH (UNIVERSAL MONSTERS - FRANKENSTEIN) présentent une nouvelle création ambitieuse autour de laquelle ils convient les meilleurs auteurs et autrices - Pornsak PICHETSHOTE, Jordie BELLAIRE, Tyler BOSS, Gavin FULLERTON et bien d'autres - à participer à ce cadavre exquis particulièrement meurtrier. BONUS DE CETTE EDITION EN FASCICULES : un jeu de cartes à découper pour prolonger le carnage avec vos am... futures victimes !

Par James Tynion, Michael Walsh
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

James Tynion, Michael Walsh

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Exquisite Corpses Tome 2 par James Tynion, Michael Walsh

Commenter ce livre

 

Exquisite Corpses Tome 2

James Tynion, Michael Walsh

Paru le 27/02/2026

64 pages

Urban Comics Editions

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026854852
9791026854852
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.