Concours Attaché territorial attaché, attaché principal - Externe, interne, 3e voie et examen professionnel, catégorie A

Un entraînement intensif pour vous préparer et réussir les concours d'attaché territorial et l'examen professionnel d'attaché principal ! Ce livre propose un entraînement intensif avec des sujets d'annales des sessions 2020 à 2024 pour chaque épreuve des concours externe, interne et 3e voie d'attaché territorial et de l'examen professionnel d'attaché principal : - toutes les informations sur les inscriptions pour être informé de ce qui vous attend ; - la présentation détaillée des épreuves des concours externe, interne et 3e voie et de l'examen professionnel ; - le métier d'attaché/attaché principal et les perspectives de carrière ; - 8 sujets d'annales (sessions 2020 à 2024) pour vous mettre dans les conditions du jour J ; - des conseils pour aborder pertinemment chaque sujet et acquérir la méthode ; - des exemples de fiches pour exploiter efficacement les dossiers documentaires ; - des corrigés entièrement rédigés ; - les conseils du jury pour comprendre ses attentes et déjouer les pièges. OFFERT en ligne : - + d'annales corrigées - un fil d'actu territoriale mois par mois