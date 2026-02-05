Inscription
#Roman francophone

Les années bienheureuses du châtiment

Fleur Jaeggy, Gabriella Zalapì, Jean-Paul Manganaro

En Suisse, dans un paysage idyllique, un pensionnat pour jeunes filles. C'est avec un mélange saisissant de froideur et de sensualité que la narratrice raconte ce monde cosmopolite, les parents absents, les liens avec ses camarades, alliances plutôt qu'amitiés pour supporter la hiérarchie et la discipline. Jusqu'à l'arrivée de Frédérique, objet d'admiration et de désir. Née à Zurich et installée à Milan depuis 1968, Fleur Jaeggy a écrit en italien tous ses livres. "Les années bienheureuses du châtiment" (1989) est son roman le plus célèbre, traduit dans vingt-six pays. "Il faut toujours remercier, même lorsqu'il s'agit d'un refus. Dans la bonne éducation on apprend à remercier avec un sourire. Un sourire maudit".

Par Fleur Jaeggy, Gabriella Zalapì, Jean-Paul Manganaro
Chez Editions Zoé

Auteur

Fleur Jaeggy, Gabriella Zalapì, Jean-Paul Manganaro

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature Italienne

Les années bienheureuses du châtiment

Fleur Jaeggy trad. Jean-Paul Manganaro

Paru le 05/02/2026

144 pages

Editions Zoé

9,00 €

9782889076024
