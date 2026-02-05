A la chaîne

" Eli Cranor est un brasier qui gagne du terrain à chaque livre ! " David Joy Springdale, Arkansas. Gabriela et Edwin, tous deux d'origine mexicaine, travaillent depuis sept ans à la chaîne dans une usine de poulets, à quelques kilomètres du parc de caravanes où ils vivent. Espérant mettre assez d'argent de côté pour un jour partir ailleurs, ils supportent tant bien que mal leurs conditions de travail inhumaines et leurs salaires de misère. Le jour où le directeur de leur usine, Luke Jackson, renvoie Edwin sans ménagement ni réel motif, ce dernier est bien décidé à ne pas se laisser faire. Quitte à s'en prendre à Luke et à sa femme, Mimi, jeune mère au foyer. S'il veut seulement obtenir réparation et que justice lui soit rendue, les événements vont cependant très vite lui échapper. C'est le début d'une spirale infernale pour les deux couples, qui, de façon impitoyable, vont être mis face à leurs responsabilités. Avec ce roman noir impérieux, salué par une critique unanime, l'auteur de Chiens des Ozarks nous donne à voir les conséquences du capitalisme sauvage, qui a fait du légendaire rêve américain un cauchemar sans nom. Au-delà de l'affrontement sans merci entre deux hommes, un nanti et un dépossédé, Eli Cranor s'attache ici avec une profonde empathie à leurs femmes, conférant ainsi à son récit un relief et une humanité saisissants. Cet état des lieux sans concession d'un désastre contemporain, d'un réalisme rare et d'un suspense de tous les instants, confirme avec éclat le talent de l'auteur, qui s'installe avec ce livre parmi les plus grands romanciers d'aujourd'hui. " Eli Cranor fait son entrée parmi les plus grands. Je n'ai pas le terme exact pour décrire ce qu'il fait avec les mots : une prose posée mais empreinte de clairvoyance, et une attention constante pour ses personnages, leurs malheurs et leurs petites victoires, leurs rêves et leurs boulots minables, qui fait penser à Steinbeck. " Daniel Woodrell " Eli Cranor est l'un de ces rares auteurs qui savent vous couper le souffle, vous tirer des larmes et vous faire jubiler, et tout ça en un seul paragraphe. " S. A. Cosby