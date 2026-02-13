Bébé s'exprime par signes

Un livre pour apprendre à bébé à communiquer ses besoins sans frustration. Les bébés cherchent à exprimer leurs besoins, et cela bien avant de pouvoir parler ! Il est parfois difficile de comprendre les besoins des tout-petits, de différencier la faim de la fatigue ou de la peur. Utiliser des signes issus de la langue des signes française (LSF) en les adaptant aux bébés est de plus en plus répandu dans les crèches et permet aux enfants comme aux parents de communiquer autrement. L'enfant, rassuré, entendu, peut interagir avec le monde qui l'entoure et s'épanouir. Les relations deviennent plus paisibles et les frustrations s'atténuent naturellement. Enseignante formée à la langue des signes française (LSF), Anaïs Galon a fait partie pendant de nombreuses années de l'association Signe avec moi. Elle y a accompagné des parents et formé des professionnels de la petite enfance, et est également intervenue dans les écoles pour promouvoir l'usage de la LSF comme outil de communication. Orthophoniste formée à la LSF, Christine Nougarolles Moly fait partie du conseil d'administration de l'association Signe avec moi. Elle est formatrice pour les animateurs d'ateliers parents-enfants, auprès des professionnels de la petite enfance (crèche, relais assistantes maternelles) et auprès des orthophonistes.