#Essais

J'avais 15 ans. Je croyais l'aimer. Je me taisais.

Capucine Coudrier

ActuaLitté
Dans ce livre, Capucine Coudrier raconte ce que beaucoup d'adolescentes vivent en silence : les violences conjugales, dissimulées derrière la façade d'une relation dite "passionnelle" . A travers un récit intime et sans artifice, elle dévoile comment elle est progressivement devenue prisonnière de cette relation destructrice : manipulation, domination affective, isolement, intimidation, gaslighting, violences. Ce livre n'est pas seulement le récit de son histoire. C'est aussi une mise en lumière mêlant analyse psychologique, regard sociologique et réflexion féministe pour comprendre ce que signifie tomber sous emprise quand on est jeune, amoureux. se et isolé. e. Désireuse d'aider toute personne en situation de vulnérabilité, l'autrice propose enfin des ressources concrètes pour repérer les signaux faibles, comprendre l'emprise et amorcer un chemin de reconstruction. "J'écris pour celle que j'ai été. Et pour toutes celles qui, aujourd'hui encore, cherchent des réponses. Pour toutes celles qui, comme moi, ont dû garder le silence. J'écris pour ne plus jamais me taire".

Par Capucine Coudrier
Chez Albin Michel

|

Auteur

Capucine Coudrier

Editeur

Albin Michel

Genre

Violence

J'avais 15 ans. Je croyais l'aimer. Je me taisais.

Capucine Coudrier

Paru le 04/03/2026

256 pages

Albin Michel

19,90 €

9782226508409
