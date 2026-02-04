L'invité mystère

Molly Gray est une femme de chambre tout sauf ordinaire. Grâce à son souci du détail et à sa maîtrise des bonnes manières, elle a gravi les échelons au sein du somptueux Regency Grand. Mais sa vie est bouleversée lorsque J. D. Grimthorpe, illustre auteur de polars, tombe raide mort en plein milieu du salon de thé de l'établissement. Alors que l'affaire menace la réputation de l'hôtel et que tous ses employés sont suspectés, Molly se rend compte qu'elle a un lien important avec la victime. La clé de cette énigme se trouve nichée dans son passé, à l'époque où, enfant, elle accompagnait sa grand-mère dans le mystérieux manoir des Grimthorpe. Afin d'aider ses amis, de sauver l'hôtel et d'empêcher un nouveau drame, Molly va se lancer corps et âme dans cette nouvelle enquête haute en couleur. Traduit de l'anglais (Canada) par Estelle Roudet.