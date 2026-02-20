Dans les fjords isolés de l'ouest islandais, la vérité ressurgit quand on ne s'y attendait plus. 1977, au coeur des quatre saisons de l'Islande volcanique. La jeune Marsí est hantée par la disparition de sa soeur, dix ans plus tôt. Elle sait qu'elle est coupable. Alors âgée de quatorze ans, elle entretenait une correspondance secrète avec un garçon, empruntant le prénom et la personnalité de sa soeur. Le soir où ils devaient se rencontrer, Marsí a renoncé au dernier moment. L'anorak de sa soeur a été retrouvé taché de sang sur le lieu du rendez-vous... Dix ans ont passé et Marsí reçoit une lettre, dont elle reconnaît immédiatement l'écriture... "Une enquête époustouflante où la profondeur psychologique des personnages et les rebondissements rappellent l'oeuvre de la grande Ruth Rendell". The Times Née en 1988, Eva Björg Ægisdóttir a reçu le Prix du meilleur polar islandais pour Avant que tombe la nuit . Elle a aussi été sélectionnée pour le prestigieux Prix Clé de Verre du meilleur polar scandinave, qui a notamment récompensé Camilla Grebe ou Arnaldur Indridason. Sa série à succès des enquêtes d'Elma a été adaptée en série TV, bientôt diffusée en France.