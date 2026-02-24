Inscription
#Essais

Travailler et vivre en Suisse

David Talerman

ActuaLitté
Le Guide pratique pour les résidents et frontaliers Suisse Frontaliers ou expatriés, salariés ou indépendants, créateurs d'entreprise, étudiants, ce guide est fait pour vous. Il vous accompagnera à tous les stades de votre projet : conditions de salaire et d'emploi, démarches administratives, logement, vie quotidienne, assurance-maladie, fiscalité, prévoyance, éducation... Cette 7e édition apporte encore plus de conseils et d'informations, pour que votre installation en Suisse soit une totale réussite. "Travailler et vivre en Suisse" est un ouvrage détaillé, clair et particulièrement bien documenté. Ce n'est pas un hasard s'il s'est rapidement imposé comme la référence pour tous ceux qui veulent travailler en Suisse. Grâce aux conseils et informations de cet ouvrage, vous vous adapterez plus rapidement et plus facilement à votre nouvel environnement, vous ferez les bons choix, gagnerez du temps et de l'argent. Alors êtes-vous prêt pour la Suisse ? Retrouvez dans cet ouvrage les réponses à toutes vos questions : - Est-il préférable d'être frontalier ou de résider en Suisse ? Quelles sont les meilleures pistes pour trouver un emploi ? Quel salaire demander en entretien d'embauche ? Quels sont les principaux types de permis de travail ? Comment trouver un logement ? Quelle assurance-maladie choisir ? Comment fonctionnent les impôts et la retraite ? Quelle école choisir pour ses enfants ? ... Points forts - Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes. - Le guide pratique pour les résidents et frontaliers désirant travailler et vivre en Suisse - De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre.

Par David Talerman
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

David Talerman

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Import, export

Travailler et vivre en Suisse

David Talerman

Paru le 05/05/2026

516 pages

Gualino Editeur

42,00 €

ActuaLitté
9782297278355
