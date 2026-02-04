Inscription
#Roman étranger

1979

Corinna Gepner, Christian Kracht

L'année de la chute du shah et de la révolution islamique. Un sale moment pour faire du tourisme en Iran. Candide chaussé de Berluti, le narrateur sillonne Téhéran en écoutant Blondie, à la recherche de soirées festives clandestines et de bons trips en tous genres. Ni les Gardiens de la révolution, ni le climat d'extrême tension qui règne dans la ville ne semble pouvoir troubler sa dérive mondaine. Cette quête improbable conduit notre dandy au Tibet, où il est arrêté par des soldats chinois et envoyé au Lao Gaï ; destination propice à un régime amincissant radical... Drôle et cruel, 1979 stigmatise tout ce qui rend l'Occident odieux aux yeux de l'Orient. Modèle d'autodérision, la farce de Kracht évoque le Huysmans d'A rebours. La peinture impitoyable d'une humanité décadente.

Corinna Gepner, Christian Kracht
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Corinna Gepner, Christian Kracht

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature Allemande

1979

Christian Kracht trad. Corinna Gepner

Paru le 04/02/2026

161 pages

Editions Denoël

20,00 €

9782207186350
