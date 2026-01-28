Inscription
Petit Futé La Réunion

Petit Futé

La Réunion est bien plus qu'une île, elle est un continent à elle toute seule ! La Réunion abrite 180 microclimats et possède une telle diversité de faune et le flore qu'il faudrait plusieurs vies pour l'observer ! Les plages sont belles et variées. Les soirées étoilées, passées à bavarder en créole ou en français tout en dégustant un savoureux cari avec les habitants de l'île laissent des souvenirs impérissables. Régulièrement en éruption, le Piton de la Fournaise a façonné le paysage : gorges aux reliefs audacieux, cascades, bassins.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

La Réunion

Petit Futé La Réunion

Petit Futé

Paru le 28/01/2026

383 pages

Nouvelles éditions de l'Université

15,95 €

9782305129372
