Petit Futé La Réunion

La Réunion est bien plus qu'une île, elle est un continent à elle toute seule ! La Réunion abrite 180 microclimats et possède une telle diversité de faune et le flore qu'il faudrait plusieurs vies pour l'observer ! Les plages sont belles et variées. Les soirées étoilées, passées à bavarder en créole ou en français tout en dégustant un savoureux cari avec les habitants de l'île laissent des souvenirs impérissables. Régulièrement en éruption, le Piton de la Fournaise a façonné le paysage : gorges aux reliefs audacieux, cascades, bassins.