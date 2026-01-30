Inscription
#Polar

Eldorado

Marcello Quintanilha

Brésil, années 50. A Duque de Caixas, Hélcio et sa famille vivent modestement mais dignement grâce à l'épicerie familiale. Mais Hélcio et son frère Luiz Alberto rêvent d'un destin plus grand. Luiz Alberto passe son temps avec la bande du quartier. De la petite délinquance à la criminalité, il n'y a qu'un pas que Luiz Alberto n'hésite pas à franchir. Hélcio, quant à lui vise l'accomplissement ultime, le vrai eldorado ? : une carrière de footballeur professionnel. Marcello Quintanilha s'inspire ici librement de la vie de son père, lui-même footballeur professionnel à la même époque. ? Entre misère, violence et corruption, le drame se noue, qui remet en cause le noyau familial. Polar nerveux à tiroirs qui se déroule sur vingt ans d'histoire du Brésil, Eldorado est fait de hauts et de bas, de flash-backs et de moments présents, à l'image de la vie. ?

Paru le 30/01/2026

272 pages

26,90 €

Scannez le code barre 9782808214087
9782808214087
© Notice établie par ORB
plus d'informations

