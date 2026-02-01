Inscription
#Polar

8,2 secondes

Maxime Chattam

Constance est retournée seule dans le chalet familial. Après le drame qu'elle vient de vivre, elle n'a plus qu'une idée en tête : prendre une décision. Radicale. Irréversible. Vivre... ou mourir.?Ce lieu, chargé de souvenirs, sera le théâtre de son choix. May, elle, ne se fie qu'à son instinct.?Il ne l'a jamais trahie, surtout dans ses enquêtes.?Mais quand elle croise la route de Jack, tout en elle hurle de fuir.?Et pourtant, elle reste. Deux femmes. Deux histoires.?L'une veut disparaître, l'autre croit aimer.?Elles ne se connaissent pas. Mais un même secret les relie. Et les menace.

Chez VDB

|

Auteur

Editeur

VDB

Genre

Romans noirs

Paru le 01/02/2026

656 pages

VDB

22,90 €

9782366372175
