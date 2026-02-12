Inscription
#Essais

Le théorème du flamant rose

Jennifer Kerner

ActuaLitté
"Pour donner la vie, une mère sacrifie un peu de la sienne. Ce phénomène, bien connu des biologistes, s'appelle la dépense maternelle. L'exemple le plus flamboyant du règne animal est celui des flamants roses, qui perdent leur couleur dès le début de la couvaison. Une dépigmentation due à l'épuisement. S'il fallait prouver que la maternité est un sacerdoce éreintant, cette démonstration aurait un nom tout trouvé : le théorème du flamant rose." Archéologue, Jennifer Kerner a parcouru la planète pour étudier les rites funéraires. L'expérience de sa première maternité lui a permis d'interroger les pratiques obstétricales dans la France d'aujourd'hui à la lumière de celles d'autres civilisations, passées ou lointaines. Toutes nourrissent un point de vue à la fois malicieux, documenté et militant, pour une meilleure prise en compte du vécu féminin.

Par Jennifer Kerner
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jennifer Kerner

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Sociologie

Retrouver tous les articles sur Le théorème du flamant rose par Jennifer Kerner

Le théorème du flamant rose

Jennifer Kerner

Paru le 12/02/2026

272 pages

Editions Gallimard

21,00 €

ActuaLitté
9782073105967
© Notice établie par ORB
