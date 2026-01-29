Inscription
#Roman francophone

La terre de tous les possibles

Anna Jacobs, Catherine Delaruelle

Dans ce second volet de la saga Le Vent de l'espoir , Cathie, 18 ans, rêve d'une vie loin du bush australien. Elle s'enfuit donc en Angleterre, et c'est dans le Lancashire, terre natale de sa mère, qu'elle devra affronter un passé hanté par de lourds secrets... Après le succès des trilogies " Cassandra " et " Les Pionnières ", le second volet de la nouvelle saga d'Anna Jacobs. Le second volet de la saga " Le Vent de l'espoir ". Avec 4 millions d'exemplaires de ses romans vendus au Royaume-Uni et plus de 500 0000 lecteurs en France, l'autrice des trilogies " Cassandra " et " Les Pionnières ", s'est imposée comme la reine des sagas familiales. Australie-Occidentale, 1876. A dix-huit ans, Cathie aspire à une vie plus palpitante que celle qu'elle mène dans le bush. Aussi saisit-elle sa chance quand un de ses oncles lui suggère de partir pour le Lancashire, terre natale de sa mère Liza. Cathie s'enfuit de chez elle, ignorant que son oncle la manipule pour se venger de Liza... Agressée dès son arrivée sur les quais de Liverpool, Cathie ne doit son salut qu'à l'intervention d'un homme, Magnus, chez qui elle va trouver refuge. Mais elle a perdu la mémoire... En même temps que ses souvenirs refont peu à peu surface, Cathie découvre le passé de sa mère et les raisons qui, vingt ans plus tôt, l'ont poussée à fuir. Des secrets qui pourraient aujourd'hui menacer le bonheur de la jeune femme...

Par Anna Jacobs, Catherine Delaruelle
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Anna Jacobs, Catherine Delaruelle

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Romance historique

La terre de tous les possibles

Anna Jacobs trad. Catherine Delaruelle

Paru le 29/01/2026

480 pages

Archipoche Editions

9,95 €

9791039207003
