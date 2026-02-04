Inscription
#Roman francophone

Le Bourgeois gentilhomme

Molière, Jean de Guardia

Monsieur Jourdain, brave bourgeois, n'a qu'un rêve : devenir noble. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Apprend-il la musique par amour de l'art ? Il veut plutôt briller en société. L'escrime, pour se défendre ? Il aspire seulement à porter l'épée. S'habille-t-il avec recherche ? Il est moins élégant qu'extravagant. Et s'il cultive les fréquentations de haut rang, c'est que Monsieur Jourdain songe à marier sa fille, mais à un gentilhomme, pas à ce roturier de Cléonte. A moins que celui-ci ne lui trouve un moyen de s'anoblir... Critique intemporelle des ambitions dévorantes et des parvenus qui croient pouvoir tout acheter, comédie-ballet haute en couleurs écrite en collaboration avec Lully et mêlant chansons et danses, Le Bourgeois gentilhomme (1670) est plus qu'une comédie de moeurs : c'est un spectacle total. DOSSIER - Le genre de la comédie-ballet - Bourgeoisie, noblesse et mobilité sociale au XVII ? siècle - Les règles de la politesse mondaine - Exotismes - Mises en scène.

Par Molière, Jean de Guardia
Chez Flammarion

|

Auteur

Molière, Jean de Guardia

Editeur

Flammarion

Genre

Théâtre - Pièces

Le Bourgeois gentilhomme

Molière

Paru le 04/02/2026

181 pages

Flammarion

3,90 €

9782080144331
