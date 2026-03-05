1917. La Grande Guerre a transformé Paris. Les Poilus en permission hantent les rues tandis que les femmes sont mobilisées pour faire fonctionner l'économie du pays. Sentiments patriotiques, peur des espions allemands et traque des déserteurs agitent la ville. Jeanne, jeune actrice, rêve de scène et d'évasion. Elle aime Maxence, apprenti aux Halles, impatient d'être mobilisé pour accomplir son devoir tout en suivant les traces de son père. Quand un meurtre frappe leur quartier, le commissaire Soubielle commence à enquêter dans le voisinage. Ce qu'il va découvrir dépasse le banal fait divers : entre secrets de familles enfouis et loyautés déchirées, c'est le poids d'une époque où chaque choix peut dissimuler une trahison. Gwenaël Bulteau nous plonge dans une fresque familiale et policière au coeur d'un Paris méconnu et à bout de souffle. Avec Maudite soit la guerre, il confirme une fois de plus son talent pour raconter les tourments humains dans les zones d'ombre de l'Histoire, là où le destin des hommes vacille.