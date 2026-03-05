Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Une certaine tristesse

Mattis Savard-Verhoeven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est après un exercice simulant une fusillade dans son école que Noé est convoqué dans le bureau de la directrice. Trêve d'absurdités, plutôt que de retourner dans sa classe, il prend la fuite et entame alors la rédaction de son histoire, l'histoire de cet enfant qui part loin, sans le dire à personne, et qui se remémore sa grand-mère adorée, emportée l'été précédent par une crue record du fleuve Saint-Laurent. De la maison de cette femme désormais disparue, il ne reste qu'un trou d'eau où barbotent des canards et une question tournante dans la tête du garçon : comment on fait pour pas disparaître ? Dans un carnet que lui a offert sa mère, Noé transcrit sa tristesse et exprime son angoisse et son sentiment de culpabilité en une longue phrase, tentant de trouver sans jamais s'arrêter ce que c'est qu'être un bon humain. Avec une riche dose d'amour et de malice, Mattis Savard-Verhoeven nous interpelle au sujet d'une génération d'enfants débordants de vie, mais aussi inquiets de tout et étourdis par la folie des hommes. @font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin : 0cm ; margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; mso-fareast-font-family : "Times New Roman" ; mso-ansi-language : #000C ; mso-fareast-language : FR-CA ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; mso-ansi-language : #000C ; mso-fareast-language : FR-CA ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; }

Par Mattis Savard-Verhoeven
Chez Editions La Peuplade

|

Auteur

Mattis Savard-Verhoeven

Editeur

Editions La Peuplade

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Une certaine tristesse par Mattis Savard-Verhoeven

Commenter ce livre

 

Une certaine tristesse

Mattis Savard-Verhoeven

Paru le 05/03/2026

144 pages

Editions La Peuplade

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925416821
9782925416821
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.