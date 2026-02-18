Inscription
Notre dignité

Nesrine Slaoui

ActuaLitté
" Je suis une femme. Le racisme empêche de le voir parce qu'une femme, dans l'imaginaire commun en Occident, c'est une femme blanche. Moi, je suis avant tout perçue comme une Arabe, une Maghrébine voire une musulmane, en tout cas un corps étranger à la nation française. [... ] Les femmes racisées sont invisibilisées à la fois par le sexisme et par le racisme, donc par le féminisme universaliste et une partie de l'antiracisme. " Permanence du mot " beurette " dans le débat public, fétichisme de la femme dite orientale hérité de l'ère coloniale, instrumentalisation des femmes maghrébines dans la téléréalité... Un continuum oppressif annihile les corps, les perceptions et les possibilités de chacune de ces femmes. Dans cet ouvrage, Nesrine Slaoui fouille les enjeux historiographiques et intimes de la condition de la femme maghrébine en France et propose une approche intersectionnelle invitant à la réparation collective. Un essai stimulant, nourri de sociologie et de pop culture. Gaspard Courderc, Le Nouvel Obs.

Par Nesrine Slaoui
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Nesrine Slaoui

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

sociologie du genre

Notre dignité

Nesrine Slaoui

Paru le 18/02/2026

182 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

ActuaLitté
9782253252979
