A Côte-à-Moineau, au sud du Québec, deux soeurs grandissent dans une ferme. Depuis le déversement de lisier de porc dans la source, Lyne, mélancolique, développe une étrange maladie. On dit qu'elle est folle puisqu'elle se met à rêver de richesses et d'appartements climatisés. Sa soeur Carole, plus enracinée, tombe enceinte d'un homme armé d'un fusil, le Big Foot. Ils donnent naissance à un fils, Karl. Entre désir d'ailleurs et quête personnelle, Nature Boy séduit par son étrangeté dans un mélange de réalisme magique et de satire sociale.