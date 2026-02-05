Qui vous ment ?

Le mensonge n'aura plus de secret pour vous ! Le mensonge, sujet tabou. Pourtant, tout le monde ment. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas besoin d'être un expert pour remarquer quand quelqu'un nous cache la vérité. Spécialiste du bluff depuis vingt-cinq ans, Alexis Laipsker propose ses méthodes pour ne plus se laisser berner. Pourquoi ment-on ? Quels sont les différents types de mensonges ? Comment confronter un menteur ? En s'appuyant sur des recherches et des interviews de professionnels de la psychologie et de la police, ainsi que sur ses propres anecdotes en tant que commentateur de poker, l'auteur vous apprend à repérer les menteurs sans problèmes. Un livre plus efficace qu'un détecteur de mensonge.