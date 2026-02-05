Inscription
#Essais

Qui vous ment ?

Alexis Laipsker

ActuaLitté
Le mensonge n'aura plus de secret pour vous ! Le mensonge, sujet tabou. Pourtant, tout le monde ment. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, pas besoin d'être un expert pour remarquer quand quelqu'un nous cache la vérité. Spécialiste du bluff depuis vingt-cinq ans, Alexis Laipsker propose ses méthodes pour ne plus se laisser berner. Pourquoi ment-on ? Quels sont les différents types de mensonges ? Comment confronter un menteur ? En s'appuyant sur des recherches et des interviews de professionnels de la psychologie et de la police, ainsi que sur ses propres anecdotes en tant que commentateur de poker, l'auteur vous apprend à repérer les menteurs sans problèmes. Un livre plus efficace qu'un détecteur de mensonge.

Par Alexis Laipsker
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Alexis Laipsker

Editeur

Michel Lafon

Genre

Communication interpersonnelle

Retrouver tous les articles sur Qui vous ment ? par Alexis Laipsker

Commenter ce livre

 

Qui vous ment ?

Alexis Laipsker

Paru le 05/02/2026

288 pages

Michel Lafon

18,95 €

ActuaLitté
9782749963921
