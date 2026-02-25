Inscription
#Roman francophone

Malgré tout ce qui nous sépare

Sophie Tal Men

ActuaLitté
Peut-on s'aimer malgré tout ce qui nous sépare ? Rose est sage-femme sur l'île de Groix. Dans le tumulte d'une guerre qui dure depuis trop longtemps, elle se donne corps et âme à ses patientes. Sa vie bascule en septembre 1944 lorsque son domicile est réquisitionné pour héberger deux officiers ennemis. Aussi révoltée qu'impuissante, Rose voit alors ses certitudes vaciller dans cette maison où chaque regard semble une menace, chaque silence un danger, et où les destins, pourtant, vont se nouer à jamais... Fidèle à son île bretonne, Sophie Tal Men nous livre une formidable histoire de courage, d'amour et de solidarité. Elle nous plonge au coeur des drames de l'Occupation aux côtés d'une femme forte, passionnée et entière.

Par Sophie Tal Men
Chez Albin Michel

Auteur

Sophie Tal Men

Editeur

Albin Michel

Genre

XXe siècle

Malgré tout ce qui nous sépare

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

304 pages

Albin Michel

20,90 €

ActuaLitté
9782226507556
© Notice établie par ORB
