Peut-on s'aimer malgré tout ce qui nous sépare ? Rose est sage-femme sur l'île de Groix. Dans le tumulte d'une guerre qui dure depuis trop longtemps, elle se donne corps et âme à ses patientes. Sa vie bascule en septembre 1944 lorsque son domicile est réquisitionné pour héberger deux officiers ennemis. Aussi révoltée qu'impuissante, Rose voit alors ses certitudes vaciller dans cette maison où chaque regard semble une menace, chaque silence un danger, et où les destins, pourtant, vont se nouer à jamais... Fidèle à son île bretonne, Sophie Tal Men nous livre une formidable histoire de courage, d'amour et de solidarité. Elle nous plonge au coeur des drames de l'Occupation aux côtés d'une femme forte, passionnée et entière.