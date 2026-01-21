Inscription
#Polar

Les Années perdues

John Harvey, Jean-Paul Gratias, François Guérif

Une enquête de l'inspecteur Charlie Resnick, Un personnage devenu iconique, caractérisé par son humanité dans un milieu sans concession. Une peinture sociale de l'Angleterre des années 1990 très évocatrice et une construction solide et efficace, alternant passé et présent. Des personnages (y compris secondaires) très fouillés et crédibles. Un roman d'enquête avec un supplément d'humanité qui peut être lu par tout public.

Chez Rivages

Les Années perdues

John Harvey trad. Jean-Paul Gratias

Paru le 21/01/2026

416 pages

Rivages

10,00 €

9782743669355
