Les Années perdues

Une enquête de l'inspecteur Charlie Resnick, Un personnage devenu iconique, caractérisé par son humanité dans un milieu sans concession. Une peinture sociale de l'Angleterre des années 1990 très évocatrice et une construction solide et efficace, alternant passé et présent. Des personnages (y compris secondaires) très fouillés et crédibles. Un roman d'enquête avec un supplément d'humanité qui peut être lu par tout public.