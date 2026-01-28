Destiné à tous ceux qui veulent s'initier à la programmation, qu'ils soient étudiants, enseignant ou autodidactes, cet ouvrage vous fournira les bases de l'apprentissage de la programmation avec Python 3, langage à la fois simple, puissant et polyvalent. Accompagnée de nombreux exemples, la démarche pédagogique est renforcée par l'usage de la distribution Pyzo et des notebooks Jupyter, outils pédagogiques interactifs qui permettent au lecteur de tester aisément son code et de mettre en oeuvre les connaissances qu'il acquiert. De plus l'usage de la couleur permet de bien faire comprendre les différents éléments qui constituent le code. Outre les 25 exercices corrigés présents dans la version imprimée, cet ouvrage offre une centaine d'autres exercices corrigés accessibles sur le web. Le livre s'appuie sur la version Python 3. 8. Retrouvez sur https : //www. dunod. com/EAN/9782100809141 et sur https : //github. com/lpointal/appbclp : - Les programmes des exercices et des exemples. - Une documentation sur l'installation et l'usage des notebooks Jupyter. - Les exercices corrigés supplémentaires.