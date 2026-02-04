Petite crasse

" BM, c'est la maman de Maman. Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est louche de la voir à la sortie de l'école vu qu'on n'est pas vendredi. Je devrais comprendre qu'un truc pas net s'est produit. Mais je ne capte rien. Pas même à la dégaine de BM dont il est pourtant clair que ce n'est pas la fête, avec ses cheveux comme si elle avait mis ses doigts dans une prise. " Judith, onze ans presque douze, n'avait pas vraiment prévu d'être élevée par sa grand-mère. Sa grand-mère, BM, non plus. Mais quand on a une mère dans le coma après un accident de moto, est-ce qu'on a vraiment le choix ? Au cours de plusieurs étés dans sa petite ville belge, Judith observe, ressent, encaisse, désire, se trompe, vibre, résiste. Découvre que le corps sait avant la tête. Apprend la honte et ce que le monde inflige. Et malgré tout, elle trace sa route. Vous partez avec elle ?