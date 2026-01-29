Inscription
#Roman étranger

Soixante kilos de coups durs

Eric Boury, Hallgrímur Helgason

"L'Islandais était ce qui subsistait de l'Européen lorsque les tempêtes l'avaient débarrassé des oripeaux de la civilisation et de l'élégance. La culture islandaise était l'humanité crue". En cette année 1906, l'Islande se libère de mille ans de misère et commence à entrer dans le monde moderne. Gestur Eilífsson a dix-huit ans et subvient aux besoins de sa famille adoptive dans sa petite maison près de Segulfjörður. Pendant les six semaines que dure la saison de la pêche au hareng, le fjord et la ville se transforment en véritable eldorado, où des milliers de marins norvégiens ivres envahissent les bars illégaux, dansent sur les quais jusqu'au petit matin, se battent et fréquentent les prostituées de la petite ville, surnommée la Gomorrhe islandaise. Gestur voit là une occasion de gagner de l'argent et de sortir sa famille de l'âge de pierre, de quitter la cabane en tourbe pour une vraie maison en bois - le rêve de tout Islandais. Ce faisant, il perd sa vertu, tombe plusieurs fois amoureux et trace son chemin parsemé de nombreux coups du sort. Dans Soixante kilos de coups durs, l'auteur décrit ce petit monde islandais qui change avec une verve truculente et un humour mordant, tout en reprenant la veine du roman réaliste. Avec ce deuxième volume consacré à Segulfjörður, Hallgrímur Helgason s'inscrit dans la tradition des grands conteurs d'histoires scandinaves.

Paru le 29/01/2026

672 pages

Editions Gallimard

28,00 €

9782072998737
