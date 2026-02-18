De retour en Gwendalavir, Camille et Salim échappent aux attaques de Ts'liches grâce au courageux Edwin Till'Illan. Il est stupéfait par l'adolescente, qui parvient à dessiner malgré le Verrou qui s'impose à tous, et par la sphère graphe qu'elle détient. Il l'encourage à rencontrer un certain Maître Duom à Al-Vor. Les deux ados s'y rendent un jour de marché. Salim tente d'arrêter un marchombre voleur aux talents athlétiques hors pair. Ils croisent la route des gardes Hans et Maniel, et retrouvent le chevalier Bjorn. La troupe se constitue peu à peu. Camille se fait tester par l'analyste Maître Duom. Effaré par ses dons prodigieux de Dessinatrice, le vieil analyste appelle Edwin, qui identifie Camille comme Ewilan Gil'Sayan...